El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acusó que el proyecto Centinela no solo representó la compra de cámaras, software y la construcción de una torre inconclusa, sino también “silencios y complicidades”.

La crítica del senador Corral, surge luego de que el medio Zona Free documentara que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, contrató el servicio de dos helicópteros por 64 millones 134 mil 056 dólares a B3-Flyservices SA de CV, una empresa de Grupo Seguritech, responsable de la Plataforma Centinela.

Al arrancar su gobierno la panista otorgó a Seguritech Privada SA de CV, un contrato por 4 mil 710 millones de pesos para implementar la Plataforma Centinela basada en videovigilancia masiva, en el que se incluía la construcción de una Torre de veinte pisos, sin embargo, están documentados los retrasos de los distintos servicios, siendo el más evidente la torre construída en el centro de Ciudad Juárez, con más de dos años de retraso.

En un posicionamiento público a través de sus redes sociales, Corral afirmó también que la reciente ratificación de Héctor Acosta Félix como Auditor Superior del Estado por un periodo adicional de siete años evidencia el pacto de impunidad del funcionario con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

De acuerdo con el exmandatario, la permanencia de Acosta Félix al frente de la Auditoría Superior del Estado tiene como objetivo encubrir el proyecto Centinela, al que calificó como “costoso y ominoso”, así como otros casos de presunta corrupción que, dijo, comienzan a hacerse cada vez más evidentes dentro de la actual administración.

El exgobernador también señaló que la red de corrupción conocida como el #MaruDuartismo confía en que el financiamiento de la impunidad con dinero público será suficiente para evadir la rendición de cuentas.

No obstante, aseguró que el pueblo de Chihuahua ha demostrado en el pasado su rechazo a la corrupción y al uso patrimonial del poder, y afirmó que volverá a hacerlo. “Chihuahua ya ha enseñado de qué está hecho”, concluyó.