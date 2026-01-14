miércoles, enero 14, 2026
Supervisa Gobierno del Estado avances en el Colector Viñedos y la presa Filtro II

by Salvador Miranda
by Salvador Miranda

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento y de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, supervisó los avances del Colector Viñedos y de la presa Filtro II, mediante un recorrido encabezado por los directores de los organismos, Mario Mata y Marco Licón, respectivamente.

El Colector Viñedos registra un progreso del 90 por ciento, tras concluir la instalación de la nueva tubería. En la siguiente etapa se realizará la limpieza de 630 metros del dren 1A y el retiro de la tubería provisional, para integrar de manera definitiva las aguas residuales al nuevo conducto.

La obra contempla además la instalación de tubería para agua tratada, como una previsión para su aprovechamiento futuro.

Al respecto, Mata destacó que esta intervención representa una solución de fondo a problemas como hundimientos y malos olores, derivados del desgaste del colector anterior.

Posteriormente, las autoridades recorrieron la presa Filtro II, que registra un avance del 75 por ciento y se prevé concluir en marzo.

Esta obra es clave para la protección de la población, especialmente durante la temporada de lluvias, al contribuir a la prevención de riesgos y a la reducción de afectaciones como las registradas en años anteriores.

