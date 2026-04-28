El servicio comunitario y solidaridad caracterizaron la Brigada de Salud que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez llevó a la colonia Puerto de Anapra el sábado 25 de abril. La jornada se llevó a cabo en un horario de 9:00 a.m a 2:00 p.m, ofreciendo diversos servicios gratuitos a los asistentes, principalmente a los habitantes de la zona, así como algunos que por diversas circunstancias han llegado a la zona a causa de un proceso migratorio, indicó Arturo Herrera Robles, subdirector de Responsabilidad Social.

Esta Brigada de Salud, organizada por la Dirección General de Vinculación, Intercambio y Responsabilidad Social, tiene como objetivo promover que los estudiantes pongan en práctica los aprendizajes adquiridos en el aula, desde sus diversas áreas de estudio, y los pongan al servicio de la comunidad.

En esta ocasión, los estudiantes de esta casa de estudios atendieron alrededor de 500 personas, con diversos servicios, tales como:

De salud: consulta médica general; salud dental a través de limpiezas y aplicación de flour; revisión de peso, talla e índice de masa corporal, así como platicas informativas sobre el uso del plato del buen comer y la jarra del buen beber orientadas a la nutrición; atención en el área de enfermería, como chequeo de presión arterial, frecuencia cardíaca, y aplicación de vacunas en contra del sarampión e influenza, y atención en terapia física.

Recreativas y sociales: la población infantil disfrutó de actividades recreativas, tales como juegos y actividades; se brindaron cortes de cabello en colaboración con una escuela de belleza; asesoría jurídica, fiscal y psicológica. Asimismo los asistentes pudieron disfrutar de un momento cultural, con la presentación musical del “Trio Dilema”.

En este espacio convivieron la salud, la cultura, la promoción del bienestar y la convivencia familiar con el apoyo de colaboradores, la presencia de algunos módulos de la Secretaria de Salud en conjunto con la UACJ al servicio de la comunidad fronteriza.