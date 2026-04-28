La gobernadora Maru Campos declinó participar en reunión de trabajo en el Senado de la República para no comprometer las investigaciones en curso. La decisión fue notificada mediante oficio dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado.

En el documento se expone que dicha determinación, responde a la necesidad de salvaguardar el adecuado desarrollo de las investigaciones que se llevan a cabo, evitando comprometer información de carácter confidencial, o clasificada, así como garantizar la debida conducción institucional de la información y el respeto a la seguridad nacional.

La mandataria estatal reiteró que su actuación se ha conducido en todo momento bajo los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Indicó que desde el inicio de los hechos, instruyó la solicitud de los informes correspondientes y la creación de la Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio localizado en “El Pinal”, municipio de Morelos, Chihuahua.

Dicha Unidad continúa con las investigaciones de los acontecimientos registrados entre el 16 y el 19 de abril del presente año, y ha remitido ya información a la Fiscalía General de la República (FGR), en atención a los requerimientos formalmente presentados por esa instancia.

El Gobierno del Estado de Chihuahua reitera su disposición de colaborar con las autoridades federales en el marco de la ley, una vez que las condiciones del proceso lo permitan.