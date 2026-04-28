martes, abril 28, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Tras finalizar labores en infraestructura de la PTR; la JMAS reabre circulación vehicular
Portada

Tras finalizar labores en infraestructura de la PTR; la JMAS reabre circulación vehicular

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informa a la ciudadanía que han concluido los trabajos de instalación de nuevas válvulas en distintos cruces de la avenida Paseo Triunfo de la República, acciones que permitirán mejorar la operación de la red y optimizar la presión del servicio de agua potable en diversas colonias del sector.

Aldo Morales, jefe del Departamento de Eficiencia Física de la JMAS, dio a conocer que, una vez finalizadas las labores de instalación, se realizaron los trabajos de reposición de concreto hidráulico, lo que permitió la reapertura de las vialidades intervenidas.

A partir de este martes, quedaron nuevamente habilitados a la circulación los siguientes cruces:

  • Paseo Triunfo de la República y calle Filosofía
  • Paseo Triunfo de la República y Privada Triunfo
  • Paseo Triunfo de la República y calle Fidias

Asimismo, el funcionario informó que el cruce de Paseo Triunfo de la República y Plutarco Elías Calles permanecerá cerrado, ya que el proceso de fraguado del concreto requiere un mayor tiempo para garantizar su durabilidad. Se prevé que esta vialidad sea reabierta en su totalidad el día de mañana miércoles.

banner

La JMAS agradece la comprensión de la ciudadanía por las molestias ocasionadas y reitera su compromiso de seguir trabajando en acciones que fortalezcan la infraestructura hidráulica y mejoren la calidad del servicio en beneficio de las y los juarenses.

You Might Also Like

You may also like

Ofrecen alumnos de la UACJ servicios de asesoría y salud a la...

Declina Maru Campos participar en reunión de trabajo en el Senado para...

Nombra Maru Campos a Francisco Sáenz como encargado del despacho de la...

Señala Sheinbaum que caso Chihuahua no se cierra con una renuncia y...

Formalizan Conalep y el Instituto Tecnológico de Chihuahua II alianza estratégica

Deja Cesar Jáuregui la FGE, para que se investigue a fondo golpe...