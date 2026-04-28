La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez informa a la ciudadanía que han concluido los trabajos de instalación de nuevas válvulas en distintos cruces de la avenida Paseo Triunfo de la República, acciones que permitirán mejorar la operación de la red y optimizar la presión del servicio de agua potable en diversas colonias del sector.

Aldo Morales, jefe del Departamento de Eficiencia Física de la JMAS, dio a conocer que, una vez finalizadas las labores de instalación, se realizaron los trabajos de reposición de concreto hidráulico, lo que permitió la reapertura de las vialidades intervenidas.

A partir de este martes, quedaron nuevamente habilitados a la circulación los siguientes cruces:

Paseo Triunfo de la República y calle Filosofía

Paseo Triunfo de la República y Privada Triunfo

Paseo Triunfo de la República y calle Fidias

Asimismo, el funcionario informó que el cruce de Paseo Triunfo de la República y Plutarco Elías Calles permanecerá cerrado, ya que el proceso de fraguado del concreto requiere un mayor tiempo para garantizar su durabilidad. Se prevé que esta vialidad sea reabierta en su totalidad el día de mañana miércoles.

La JMAS agradece la comprensión de la ciudadanía por las molestias ocasionadas y reitera su compromiso de seguir trabajando en acciones que fortalezcan la infraestructura hidráulica y mejoren la calidad del servicio en beneficio de las y los juarenses.