Suspende IMSS pago de incapacidades en la ciudad de Chihuahua; se quedaron sin fondos

Desde hace dos semanas, diversas sucursales de Bancomer en la ciudad de Chihuahua han dejado de pagar las incapacidades a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La explicación que han recibido los trabajadores afectados por parte del personal bancario, es que la cuenta del IMSS «se ha quedado sin fondos», por lo que se trata de un problema que no ha sido explicado ni dimensionado con precisión por parte del Instituto.

A la redacción de HBMNoticias.com, se comunicaron esta mañana de miércoles diversos afectados quienes mostraron sus papeletas de incapacidades, algunas con fecha desde el 26 de marzo del presente año y las cuales no han podido ser cobradas.

«Ya he ido a cuatro bancos de Bancomer, al de la José María Iglesias, al de la Universidad, en la Ortiz Mena y me dicen lo mismo el personal que esta ahí en la entrada. Nos dicen que no hay fondos en las cuentas del IMSS desde la semana pasada y que incluso el banco ya las bloqueo», expresó el señor con iniciales JCC, quien pidió el anonimato.

Refirió que ante el incumplimiento de pago, regresó a su unidad de medicina familiar en esta localidad y en el área de prestaciones le dieron otra hoja, similar a la incapacidad, la cual le dijeron que es un «cheque» expedido por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales. Empero al regresar al banco le indicaron lo mismo, «no hay fondos» y las cuentas del IMSS siguen bloqueadas.

«Esto es algo inaudito, yo sufrí un accidente desde hace seis meses y nunca nos había pasado que el Seguro no tenga para pagar, nosotros no tenemos la culpa de los problemas que hay entre el gobierno federal y el estatal, y si veo mal que el presidente López Obrador este regalando dinero a los ninis y otras personas mientras que nosotros que tenemos incapacidad por accidentes laborales no se nos pague, no es justo», cuestionó molesto el entrevistado, quien proporcionó a HBMNoticias los documentos de su incapacidad y cheque, mismos que no sabe cuando les pagarán.

Hasta el momento el IMSS en Chihuahua no ha emitido información pública al respecto de este problema.