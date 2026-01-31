Con motivo de la conmemoración del Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Gobierno del Estado informó que el lunes 2 de febrero las oficinas de Pueblito Mexicano permanecerán cerradas. La Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, reanudará actividades el martes 3 de febrero en su horario habitual.

Carlos Ortiz, representante de la Oficina de Gubernatura, exhortó a los juarenses a organizar con anticipación sus gestiones y aprovechar las herramientas digitales habilitadas por el Gobierno del Estado para realizar trámites sin contratiempos durante el periodo de suspensión de actividades presenciales.

Las oficinas de Recaudación de Rentas brindarán atención de manera regular hasta el viernes 30 de enero, y permanecerá disponible el portal tramites.chihuahua.gob.mx, donde las y los contribuyentes podrán agendar citas y efectuar trámites en línea en cualquier momento.

En el caso de la Coordinación Estatal de Licencias, únicamente se podrán programar citas para fechas posteriores mediante el portal citassspe.chihuahua.gob.mx/info.

La Oficina del Registro Civil contará con personal de guardia para la atención de emergencias relacionadas con defunciones y matrimonios, mientras que para otros servicios se recomienda el uso de los cajeros automáticos instalados en distintos puntos de la ciudad.

Durante la jornada de asueto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) operará con guardias permanentes para atender de manera oportuna cualquier eventualidad que pudiera registrarse en la región.

De igual manera, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos (Fpfch) suspenderá actividades presenciales, por lo que los pagos y trámites podrán realizarse a través de su aplicación móvil o del portal puentesfronterizos.gob.mx.