-La vacuna Triple Viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, es segura.

En un bajo porcentaje de personas, durante las primeras 24 a 48 horas después de su aplicación, puede presentarse dolor o enrojecimiento en el sitio de la inyección. Estas molestias duran entre 48 y 72 horas y desaparecen de forma espontánea, sin requerir tratamiento.

Entre los 5 y 12 días posteriores a la vacunación pueden aparecer síntomas como malestar general, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos o fiebre de hasta 38.5 grados centígrados. Estos efectos suelen durar de dos a tres días y son autolimitados. En ese mismo periodo, algunas personas pueden presentar un salpullido leve en la piel, que se resuelve en aproximadamente dos días sin manejo médico.

De manera poco frecuente, después de los 12 días de la aplicación puede presentarse inflamación de las glándulas parótidas (paperas), generalmente de un solo lado del rostro, con una duración menor a cuatro días.

La vacuna Doble Viral (sarampión y rubéola) también es considerada segura. Los efectos secundarios más comunes incluyen dolor, calor o enrojecimiento en el sitio de aplicación, con una duración de hasta tres días. En algunos casos puede presentarse fiebre de entre 38.5 y 39 grados, salpullido o inflamación de ganglios en el cuello entre los 5 y 12 días posteriores.

En mujeres adolescentes y adultas, se puede registrar dolor e inflamación leve de las articulaciones entre los 7 y 21 días posteriores a la vacunación; estos síntomas son temporales y pueden durar de dos días a dos semanas.

En cuanto a la vacuna MMR, las autoridades sanitarias reiteraron que es muy segura y eficaz. No existe evidencia científica que la relacione con el autismo, como lo han demostrado múltiples estudios internacionales. Además, es segura para mujeres en periodo de lactancia, ya que no afecta al bebé ni interfiere con la respuesta inmunológica.

Aunque en algunos casos la inmunidad contra las paperas puede disminuir con el tiempo, las personas vacunadas que llegan a contraer sarampión, rubéola o paperas suelen presentar cuadros más leves y con menor probabilidad de contagiar a otras personas.

La Secretaría de Salud insistió en que los riesgos asociados a no vacunarse son considerablemente mayores que los efectos secundarios de las vacunas, por lo que exhortó a la población a revisar y completar sus esquemas de vacunación.