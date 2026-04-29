Es lamentable que, en lugar de haber elegido la congruencia y separarse de la bancada de morena desde ese 16 de diciembre del año pasado que decidió ausentarse para facilitar la deuda del gobierno del estado, haya preferido permanecer solo para insultarnos a todas las diputadas, haciéndonos pasar como mujeres manipuladas y sin voluntad ni inteligencia propia y públicamente llamarnos “hienas”.

Es lamentable que la diputada Rosana Díaz se haya convertido en la violentadora pública de nosotras, sus compañeras, que por 5 años no hicimos más que respetarla y ayudarla en su incursión parlamentaria.

No podemos olvidar ni minimizar que se ausentó de esa determinante sesión en que la gobernadora endeudó a los chihuahuenses con $18,000 millones de pesos; se salió de la sesión para llorar por 20 minutos la muerte de su perrita, desconectándose para no responder a las decenas de mensajes pidiéndole que se presentara a votar. Con su ausencia, permitió que se consiguieran los votos suficientes por el PRIAN para la mayoría calificada de 2/3 partes de los diputados presentes, necesaria para aprobar dicho dendeudamiento.

Podrá irse a cualquier lado, pero su falta de responsabilidad con el movimiento que le dio la oportunidad de ser diputada y con los ciudadanos que la votaron pasará a la historia como la diputada que, junto con Edith Palma de morena, permitió el injustificado endeudamiento de los chihuahuenses por parte del gobierno estatal.

En la bancada de morena no extrañaremos a quien en realidad nunca estuvo con el movimiento.