La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Oscar Javier S. M., por su posible participación en los delitos de violencia familiar y abuso sexual, ambas con penalidad agravada, cometido en perjuicio de un menor de edad, en Ciudad Juárez.

Durante la continuación de la audiencia inicial, una agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales Contra la Familia y Trata de Personas, expuso datos de prueba que establecen que los días 20 y 21 de marzo del presente año, el imputado cometió los delitos a un niño de nueve años de edad.

Hechos por los que el pasado 23 de abril, el imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión que le cumplimentaron en la colonia Gregorio M. Solís, en Ciudad Juárez.

Esta representación social acreditó ante el Juez de Control, la probable responsabilidad del imputado, quien enfrentará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para lo cual se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.