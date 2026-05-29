El Gobierno del Estado, a través de distintas dependencias, realizó el traslado aéreo de un paciente afectado por quemaduras de segundo grado, desde Ciudad Juárez a Chihuahua, con el objetivo de brindarle atención médica especializada.

En primera instancia, el lesionado de 34 años de edad, fue recibido y atendido de emergencia en el Hospital Regional de Juárez, donde se logró estabilizar su condición de salud, para, posteriormente, determinar su traslado con base en la atención de segundo nivel que requería.

Derivado de lo anterior se activó el protocolo aeromédico a bordo del helicóptero Bell 429 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), donde el paciente estuvo bajo estricto monitoreo y cuidado de un paramédico voluntario de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

La aeronave aterrizó en las inmediaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, donde ya se tenía preparado un operativo terrestre apoyado por paramédicos de la Unidad de Rescate del Gobierno del Estado (URGE), para trasladar al lesionado al Hospital General Salvador Zubirán, y brindarle atención médica multidisciplinaria.