Como parte de las actividades de las Jornadas por la Paz impulsadas por la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Centros Comunitarios se llevó a cabo el evento “Balón por la Paz” en la Escuela Primaria Federal Sentimientos de la Nación, ubicada en la calle Satevo 9349, en el fraccionamiento Villa Residencial del Real.

Las Jornadas por la Paz engloban diversas iniciativas cívicas, educativas y comunitarias enfocadas en reconstruir el tejido social, prevenir adicciones y promover la cultura de paz en México, acciones que se realizan a nivel nacional y en distintos municipios.

Durante la actividad participaron estudiantes de quinto y sexto grado, quienes iniciaron la jornada con activación física y el protocolo oficial del evento.

Previamente, cada grupo pintó un balón sobre lonas con mensajes y dinámicas alusivas a la paz, mismos que posteriormente intercambiaron por un balón destinado a cada salón.

Además, se entregaron dos porterías a la institución educativa y se organizaron torneos amistosos entre los grupos participantes, fomentando la convivencia, el trabajo en equipo y la sana recreación entre las y los alumnos.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó la importancia de acercar este tipo de actividades a niñas, niños y jóvenes para fortalecer valores y generar entornos positivos.

“Nos ha encargado el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, trabajar con actividades para las y los niños, en coordinación con maestros y familias. Estamos muy contentos de impulsar este tipo de programas que fortalecen la convivencia y la paz”, expresó.

Alejandro Loaeza Canizales, coordinador local y representante del Gobierno Federal en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Ciudad Juárez, resaltó que estas acciones permiten atender las causas sociales desde las comunidades y escuelas, promoviendo valores y actividades positivas para las juventudes.