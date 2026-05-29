De acuerdo con el reporte diario emitido por autoridades forestales con corte a las 20:20 horas del miércoles 27 de mayo de 2026, actualmente se registran 10 siniestros en combate, con una afectación preliminar superior a las 2 mil 151 hectáreas.

Ante la emergencia, un total de 200 brigadistas y combatientes trabajan en diversas regiones, principalmente en la Sierra Tarahumara, para contener el avance del fuego y evitar mayores daños ambientales.

El municipio de Madera concentra la mayor superficie afectada. Uno de los incendios más extensos se localiza en los predios La Apachena, ejido Madera, ejido El Largo y anexos-La Ciénega, donde se reportan mil 166 hectáreas dañadas. Aunque el siniestro ya presenta un 100 por ciento de control y 90 por ciento de liquidación, las labores continúan para impedir una posible reactivación.

Otro incendio importante se mantiene en Guadalupe y Calvo, específicamente en Nabogame, Chinatu y Tejamanil de Abajo, con una afectación de 306 hectáreas. En este caso, las autoridades aún mantienen pendiente la actualización sobre los niveles de control y liquidación.

En el municipio de Urique se registran dos incendios activos. El primero, en la zona de El Metate, El Saucillo y El Pinal, ha consumido 210 hectáreas; mientras que otro siniestro en Tonachi afecta cuatro hectáreas y presenta un avance del 70 por ciento en control.

También en Madera, otro incendio en el ejido Guadalupe Victoria y El Coyote suma 194 hectáreas afectadas, con un control total y 90 por ciento de liquidación.

En Guadalupe y Calvo continúa activo un incendio en el ejido Chinatu-La Joya, con 149 hectáreas dañadas, mientras que en Guerrero, dentro del Área Natural Protegida Papigochic, el fuego afecta 62 hectáreas y registra un 60 por ciento de control.

Por su parte, en Morelos se reportan dos incendios. Uno de ellos, en Mesa de los Leales-Las Tierras, muestra avances importantes con 90 por ciento de control y 70 por ciento de liquidación; el segundo, en Sahuarare, inició apenas este 27 de mayo y afecta tres hectáreas.

En Bocoyna, el incendio registrado en el ejido Creel-Aeropuerto también comenzó el miércoles y hasta el momento ha consumido 1.5 hectáreas, con apenas 10 por ciento de control.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en las zonas afectadas, debido a que todos los incendios continúan considerados como activos, pese a que algunos ya muestran altos niveles de control. Las condiciones climáticas y los fuertes vientos podrían favorecer la reactivación del fuego en distintos puntos de la entidad.