Este jueves 28 de mayo, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por el delito de homicidio a Jorge Raúl A. G., alias “La Rata”, quien se encuentra detenido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Aquiles Serdán.

Los mandatos judiciales girados por Juezas de Control del Distrito Judicial Morelos, a solicitud de agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, corresponden a las causas penales 71/2026 y 120/2026.

Mañana viernes 29 de mayo, a las 12:30 horas, se efectuará la audiencia inicial en la que esta representación social formulará imputación en contra de Jorge Raúl A. G., alias “La Rata” bajo la causa penal 71/2026.

Audiencia en la que se hará de su conocimiento que se le atribuye el homicidio cometido a la víctima de iniciales A.H.V., ocurrido en diciembre de 2025, en la colonia Punta Oriente de la ciudad de Chihuahua.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha programado fecha y hora para la audiencia que corresponde a la causa penal 120/2026 por el delito de homicidio, en la que se revisará la medida cautelar diversa a la de prisión preventiva que se le había impuesto cuando fue vinculado a proceso.

Con el seguimiento que realiza la autoridad ministerial de esta representación social, para el cumplimiento de las medidas cautelares, se garantiza la justicia a las víctimas.