El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) firmó un convenio de colaboración con Grupo Rosa, empresa ubicada en la ciudad de Cuauhtémoc, con el propósito de impulsar las prácticas profesionales y el Modelo de Educación Dual.

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, señaló que este tipo de convenios representan una herramienta fundamental para fortalecer la educación técnica y profesional de las alumnas y alumnos.

“En Conalep trabajamos para que nuestros estudiantes tengan mayores oportunidades de crecimiento y preparación. La vinculación con empresas comprometidas como Grupo Rosa permite que desarrollen habilidades reales, experiencia profesional y mejores posibilidades de incorporarse exitosamente al sector productivo”, expresó Bazán Flores.

El propietario de Grupo Rosa, Mauricio Robles, destacó el compromiso de la empresa con la formación de talento joven y reconoció el esfuerzo que realizan las y los estudiantes que forman parte del Modelo de Educación Dual, al combinar su preparación académica con experiencia práctica dentro del entorno laboral.

“Para Grupo Rosa es muy importante contribuir al crecimiento profesional de las y los jóvenes. Creemos en el talento de las y los estudiantes duales, en su capacidad y en el valor que aportan desde su etapa de formación, por ello seguiremos abriendo espacios que impulsen su desarrollo”, aseveró el empresario.

Con esta colaboración, Conalep reafirma su compromiso de impulsar una educación vinculada a las necesidades actuales del entorno laboral, promoviendo espacios que contribuyan al desarrollo integral de las y los estudiantes y fortalezcan su futuro profesional.