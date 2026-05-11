Ver al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, en el cruce del bulevar Zaragoza y Óscar Flores causó sorpresa a quienes conducían por el sector.



Como regalo por el Día de las Madres, el alcalde recorrió diversos cruceros de la ciudad, entregando rosas rojas a las homenajeadas.



Desde los vehículos, las mamás fueron recibiendo su obsequio y la felicitación del alcalde, quien les expresó sus buenos deseos este 10 de mayo.



Con su recorrido por el bulevar Zaragoza concluyó su participación después de recorrer los cruceros más transitados desde la mañana.



En total se distribuyeron 20 mil rosas con apoyo de personal de la Dirección General de Desarrollo Social.