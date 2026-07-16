Los resultados de las más recientes mediciones de Rubrum colocan nuevamente a Marco Bonilla entre los alcaldes con mayor respaldo ciudadano del país y consolidan a Chihuahua Capital como la capital mejor evaluada de México en los principales indicadores de gobierno.

En la evaluación realizada entre las 31 capitales estatales, Chihuahua obtuvo el primer lugar nacional en desempeño gubernamental, calidad de los servicios públicos, cercanía del alcalde con la ciudadanía y percepción de seguridad, resultados que reflejan la confianza de las y los ciudadanos en el trabajo realizado por la administración municipal.

Los buenos resultados también se reflejan en la medición nacional de los 104 municipios más importantes del país, donde Marco Bonilla se mantiene dentro de la élite de los alcaldes mejor evaluados.

De acuerdo con Rubrum, el alcalde de Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en desempeño gubernamental, el primer lugar en cercanía con la ciudadanía, el tercer lugar en percepción de seguridad y el sexto lugar en calidad de los servicios públicos.

Estos resultados confirman una tendencia sostenida en los últimos meses: Chihuahua Capital permanece entre las ciudades mejor calificadas del país en los aspectos que más impactan la vida cotidiana de las familias, como la seguridad, la prestación de servicios públicos, la cercanía con la población y la eficacia del gobierno municipal.

Con estos resultados, Marco Bonilla consolida su posición como uno de los principales referentes del municipalismo en México y Chihuahua Capital refrenda su lugar como una de las ciudades mejor evaluadas del país por sus propios ciudadanos.