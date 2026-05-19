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Valeria García liderará a jóvenes periodistas fronterizos

by Eduardo Huízar
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La Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Juárez A.C. llevó a cabo este martes 19 de mayo la ceremonia de toma de protesta de la nueva mesa directiva de la Sección Juvenil, la cual será encabezada por Valeria García.

El evento se realizó a las 11:30 de la mañana en la Sala Audiovisual de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus Ciudad Juárez.

A la ceremonia asistieron decenas de periodistas de esta frontera, así como académicos y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes respaldaron a la nueva generación de comunicadores.

Valeria García Valencia, quien actualmente cursa la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UACH, asumió la dirigencia juvenil acompañada por estudiantes y jóvenes integrantes de la Sociedad de Periodistas y Comunicadores de Juárez.

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La nueva mesa directiva juvenil está conformada principalmente por alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quienes buscarán impulsar espacios de participación, formación y fortalecimiento del periodismo entre las nuevas generaciones en Ciudad Juárez.

Durante el evento se destacó la importancia de abrir oportunidades para los jóvenes interesados en la comunicación y el periodismo, además de fomentar la participación estudiantil dentro de los organismos periodísticos de la región.

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