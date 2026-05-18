Con actividades lúdicas, orientación comunitaria y espacios de aprendizaje teórico-práctico, estudiantes de la Licenciatura en Nutrición del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) realizaron una feria de promoción de la lactancia materna como parte de la asignatura Tópicos Selectos I, enfocada en el semestre enero-junio 2026 en la salud materno infantil.

La actividad fue organizada por alumnos del programa académico bajo la coordinación de la maestra Mónica Herrera Trujillo, Profesora de Tiempo Completo (PTC), adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud, quien explicó que el objetivo principal consistió en acercar a la comunidad información clara y accesible sobre los beneficios de la lactancia materna, así como sobre técnicas adecuadas de amamantamiento, extracción y conservación de la leche humana.

“Queremos que la comunidad conozca que los estudiantes de Nutrición se están formando como promotores de la lactancia materna”, señaló la profesora, al destacar que este tipo de ejercicios permite a los universitarios desarrollar habilidades de comunicación fuera del entorno clínico tradicional.

La feria se llevó a cabo este 18 de mayo en la Plaza de la Convivencia del ICB y estuvo dirigida tanto a estudiantes como a personas que acuden diariamente a las clínicas universitarias de nutrición, odontología y veterinaria.

Cada puesto integró dinámicas recreativas como ruletas, memoramas, lotería, juegos con dardos y actividades de retroalimentación, además de pequeños obsequios organizados por los propios alumnos.

De acuerdo con la académica, uno de los aprendizajes más relevantes para los estudiantes ha sido aprender a transmitir información especializada mediante un lenguaje sencillo y cercano.

“La carrera tiene una formación muy clínica y muchas prácticas se desarrollan en consultorios. Esta actividad les ayuda a convivir directamente con la comunidad y explicar temas técnicos de manera comprensible”, comentó.

Durante la jornada también se difundió el funcionamiento del lactario universitario, uno de los proyectos recientes impulsados dentro del instituto. El espacio se encuentra ubicado en el edificio Y, dentro del Centro de Atención Clínica y Simulación, y está disponible para toda la comunidad universitaria y visitantes.

El lactario cuenta con cubículos privados, sillones, lavamanos y un refrigerador exclusivo para la conservación segura de leche materna. Su propósito es ofrecer un espacio cómodo y seguro para que mujeres en periodo de lactancia puedan amamantar o realizar extracción de leche durante sus jornadas académicas o laborales.

Herrera Trujillo explicó que el servicio es completamente gratuito y que, además del uso de las instalaciones, las usuarias pueden recibir orientación sobre técnicas de extracción y conservación de la leche.

Por su parte, la estudiante Daniela Ramírez, de noveno semestre de Nutrición, destacó que la feria también permitió sensibilizar a la población sobre la importancia de informarse acerca de la lactancia materna.

“Muchas personas no tienen suficiente conocimiento sobre el tema y gracias a estas actividades pueden comprender mejor todos los beneficios que ofrece”, expresó.

La universitaria añadió que, aunque muchos estudiantes aún se encuentran en proceso de formación profesional, este tipo de dinámicas fortalece su preparación para el trabajo futuro con pacientes y comunidades.

Asimismo, invitó a la población a acercarse y resolver dudas sin temor. “La lactancia materna es algo natural y muy importante. Informarse siempre será valioso”, concluyó.