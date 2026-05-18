La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Miguel Ángel H. R., por su probable responsabilidad en el doble homicidio cometido el pasado jueves 14 de mayo, en el estacionamiento de un centro comercial, en Ciudad Juárez.

Los datos de prueba expuestos por un Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, establecen que ese día, el imputado junto con diversos sujetos, llegó a bordo de una camioneta GMC, Yukon, sin placas de circulación, al estacionamiento de la plaza comercial que se encuentra en la Avenida Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles de la colonia Partido Iglesias.

La narrativa de la investigación ministerial, refiere que el imputado y sus acompañantes descendieron de la camioneta y que dispararon con armas de fuego en contra de las víctimas identificadas como Carlos Daniel A. G. y Antonio G. V., y cuando huyeron se inició una persecución policiaca, en la que el imputado fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Municipal, quienes le aseguraron una pistola.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió vincular a proceso al imputado por el delito de homicidio simple, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva,

Para lo cual, se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.