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Enciende Trump las redes tras compartir fotografía caminando con un alienígena en una base militar

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El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que compartiera una fotografía suya en donde aparece acompañado de un alienígena a través de su cuenta oficial de Truth Social.

En la imagen creada con inteligencia artificial se puede ver al mandatario estadounidense caminando junto a un ser extraterrestre de color gris quien va esposado y rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad de agentes del Servicio Secreto en una base militar.

“ÚLTIMA HORA: Según fuentes cercanas al presidente, se habría preparado un discurso para él confirmando la existencia de vida extraterrestre.”, se lee en el post compartido por Donald Trump.

Tras su difusión la imagen se volvió sumamente viral en diversas redes sociales, desatando múltiples teorías por parte de los usuarios pues fue compartida a tan solo unos días de que el pasado 8 de mayo, la administración de Trump publicará una serie de fotografías, documentos, así como registros en audio y video inéditos sobre el fenómeno OVNI, también conocido como FANI (Fenómenos Anómalos No Identificados).

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En dicho contexto, muchos cibernautas interpretaron la publicación de Trump como una especie de confirmación por parte del mandatario sobre la existencia de seres extraterrestres, mientras que otros lo tomaron como una burla del Presidente hacía dichos temas y las personas que creen en ellos.

ElHeraldodeMexico

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