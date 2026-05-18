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Avanzan investigaciones: FGR entrevista a militares tras resguardo de narcolaboratorio en Chihuahua

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El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, informó que, con respecto a las investigaciones relacionadas con el hallazgo de un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Lara señaló que, dentro de la investigación por posibles delitos relacionados con ejercicio ilícito de atribuciones y afectaciones a la seguridad nacional, ya fueron entrevistados elementos de la Fiscalía General del Estado y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que presuntamente participó en labores de seguridad perimetral tras el hallazgo del laboratorio.

ElUniversal

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