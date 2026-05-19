Familias de Los Kilómetros esperan más abastecimiento tras nuevas obras hidráulicas

Habitantes del sector conocido como Los Kilómetros, ubicado sobre la carretera a Casas Grandes, en el poniente de Ciudad Juárez, compartieron las dificultades que enfrentan diariamente por no contar con agua potable entubada en sus viviendas.

Durante entrevistas realizadas a vecinos de colonias asentadas entre los kilómetros 27 y 30, las familias explicaron que dependen completamente del suministro de agua por medio de pipas, tanto para consumo humano como para actividades básicas del hogar, como lavar ropa, bañarse y el uso sanitario.

Los residentes señalaron que la situación se vuelve todavía más complicada durante la temporada de calor, debido a las altas temperaturas que se registran en esta zona de la ciudad. Explicaron que muchas familias utilizan sistemas de enfriamiento evaporativo, conocidos como “aires”, los cuales requieren grandes cantidades de agua para funcionar correctamente.

“Nos mandan agua normalmente una vez por semana, pero cuando hace mucho calor no alcanza”, comentó una de las vecinas entrevistadas. Por ello, las familias han tenido que instalar varios tinacos y recipientes de almacenamiento para poder guardar el agua que reciben y administrarla durante varios días.

Los habitantes señalaron que, en ocasiones, deben organizar cuidadosamente el uso del agua para priorizar las necesidades más importantes dentro de sus hogares.

Sin embargo, recientemente surgió una nueva esperanza para quienes viven en esta zona. Vecinos destacaron la construcción de nueva infraestructura hidráulica en el sector, donde fueron instalados grandes tanques elevados para almacenamiento de agua, además de bombas y sistemas de distribución.

Los entrevistados manifestaron que esperan que estas obras permitan aumentar la frecuencia del suministro mediante pipas y que, en lugar de recibir agua solamente una vez por semana, puedan contar con al menos dos abastecimientos semanales durante la temporada de calor.

Además, algunos habitantes expresaron su esperanza de que, con el paso del tiempo, esta infraestructura pueda representar el primer paso para que finalmente llegue agua potable entubada directamente a sus viviendas, una necesidad que durante años ha sido una de las principales demandas de las familias que habitan en Los Kilómetros.