Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró durante la mañana de este martes en Ciudad Aldama, tras el reporte de un presunto enfrentamiento armado que derivó en un amplio operativo en la zona.

Entre la información que ha trascendido sobre el despliegue se encuentra el posible saldo de una persona sin vida y entre cuatro y cinco detenidos, así como el aseguramiento de ocho armas largas. Estos datos aún están pendientes de confirmación por parte de las autoridades.

Uno de los aspectos más relevantes del operativo sería la localización y rescate de varios hermanos que presuntamente se encontraban privados de la libertad. Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias en las que fueron encontrados ni su estado de salud.

La movilización de elementos de distintas corporaciones generó expectación entre los habitantes de Aldama, mientras se realizaban las intervenciones de seguridad.

Se espera que las autoridades correspondientes proporcionen información oficial para establecer el saldo del operativo, confirmar las detenciones y precisar los detalles sobre el presunto rescate