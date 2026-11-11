Con el objetivo de aliviar la economía de las familias y reducir el impacto del costo de los combustibles, el diputado local Carlos Olson presentó una propuesta para que el precio de la gasolina Magna no supere los 20 pesos por litro.

Mediante un exhorto dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados, el legislador de Acción Nacional solicita implementar estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y revisar los mecanismos fiscales aplicables, a fin de disminuir el precio que pagan diariamente millones de mexicanos.

“No podemos seguir permitiendo que llenar el tanque de gasolina represente un golpe al bolsillo de las familias. Nuestra propuesta es muy clara. Queremos que la gasolina Magna no cueste más de 20 pesos por litro y que las familias tengan más dinero disponible para sus necesidades”, expresó Olson.

El diputado explicó que el costo de los combustibles no solamente afecta a quienes utilizan un vehículo, sino que también repercute en el transporte de mercancías, los alimentos y los servicios, provocando mayores presiones sobre la economía familiar.

Asimismo, recordó que durante años se prometió a los mexicanos una reducción en el precio de la gasolina, por lo que consideró necesario pasar de los compromisos a medidas fiscales concretas que beneficien a los consumidores.

“Las familias mexicanas no necesitan más promesas sobre el precio de la gasolina. Necesitan resultados. Si queremos que el dinero les rinda más, tenemos que empezar por reducir los costos que enfrentan todos los días”, señaló.

Olson destacó que esta propuesta busca que las autoridades federales utilicen las herramientas fiscales a su alcance para reducir el precio de los combustibles, sin que ello implique afectar la calidad del producto o su abastecimiento.

Finalmente, el legislador reiteró que continuará impulsando propuestas enfocadas en fortalecer la economía familiar y generar mejores condiciones para quienes todos los días salen a trabajar.

“Desde Chihuahua vamos a seguir insistiendo en que la economía debe estar al servicio de las familias. Queremos una gasolina más barata, porque sabemos que cada peso que se ahorran los chihuahuenses puede hacer una diferencia en sus hogares”, concluyó.