Cuba registró este viernes un nuevo apagón generalizado tras la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), informó la estatal Unión Eléctrica (UNE). Se trata del segundo corte masivo de energía en menos de cinco días y del cuarto en menos de seis meses, en medio de la crisis energética que enfrenta la isla.

La UNE informó que la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional ocurrió a las 16:30 horas, tiempo local.

El apagón se produjo apenas unos días después de que otro colapso eléctrico dejara sin servicio a gran parte del país. En esa ocasión, las autoridades lograron restablecer completamente el suministro hasta el miércoles.

De acuerdo con el diario oficial Granma, el nuevo colapso ocurrió mientras Cuba ya enfrentaba severas afectaciones por la baja disponibilidad de energía.

Las autoridades cubanas sostienen que la escasez de combustible ha dificultado la generación de electricidad y el restablecimiento del sistema.

El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró el lunes que las sanciones impuestas por Estados Unidos han agravado la crisis energética y acusó a Washington de intentar provocar un estallido social mediante el bloqueo petrolero.

El sistema eléctrico cubano depende principalmente de centrales termoeléctricas con varias décadas de operación, además de generadores alimentados con diésel importado.

La principal planta del país, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, permanece fuera de operación por trabajos de reparación, luego de registrar múltiples fallas durante este año.

La situación ha provocado apagones prolongados, que en algunos casos superan 30 horas consecutivas en La Habana y se extienden durante varios días en otras provincias.

Mientras tanto, continúan las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, en un contexto marcado por nuevas sanciones económicas y negociaciones diplomáticas que, hasta ahora, no han mostrado avances.

UnoTv