El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará este viernes a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el lunes pasado ocurrió un incendio en una estación temporal que ocasionó la muerte de 39 migrantes, sin embargo, no se reunirá con los heridos.

“Lo que me importa más es la atención a los heridos, voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida, ahora es lo fundamental. Como voy a Juárez, ya tenía programada esta visita por lo del Bancos del Bienestar, voy a aprovechar para ver la atención de los enfermos, de los heridos, que se les atienda en todo”, anunció el presidente.

De acuerdo con el presidente, horas después del incendio funcionarios de su administración se encargaron de la atención a los heridos por los hechos ocurridos la noche del lunes.

“Envié al general (Luis Rodríguez) Bucio, él desde ese mismo día, al día siguiente de la desgracia, se fue allá, está allá, me informa todas las mañanas, hoy me informó temprano. Está visitando los hospitales donde están los enfermos, están en clínicas del Seguro, en hospitales públicos, en un hospital del ISSSTE, están siendo atendidos, se está dando apoyo para que no les falte nada, pero te todas maneras hoy voy y se van a quedar allá, el secretario de Salud, Jorge Alcocer y Zoé Robledo, director del seguro social”, anunció.

El incendio ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez ha dejado a 39 migrantes centroamericanos muertos. El presidente confesó que este episodio, es el segundo en su administración que más le ha dolido, detrás de Tlahuellilpan, en Hidalgo. “Me ha dolido mucho, me ha dañado, he tenido momentos difíciles y el más difícil fue el de la explosión de Tlahuellilpan, ese ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado anímicamente y luego éste, este me conmovió, me partió el alma”, reveló.

Propone a Solalinde para consejo pro migrantes

El presidente López Obrador anunció que su gobierno creará una comisión que se encargará de vigilar que no se violen los derechos humanos de los migrantes y en el cual el padre Alejandro Solalinde tendrá un cargo honorario.

“De manera honoraria que estés un consejo para buscar que no se violen los derechos humanos de los migrantes, que se les proteja, y una reforma al interior del Instituto Nacional de Migración”, planteó el presidente al religioso en una reunión que sostuvieron hace 10 días El mandatario federal explicó que invitó al padre Solalinde porque tiene una trayectoria de defensa de los derechos humanos de los migrantes.

“Si hay alguien que ha defendido a los migrantes de manera sincera con sus albergues es el Padre Solalinde”, dijo. López Obrador comentó que durante su gobierno ha procurado hacer mucho por los migrantes, sobre todo ante Estados Unidos, pidiéndoles que invierta n en Centroamérica para que tengan opciones que les eviten dejar sus comunidades de origen.

“Desde que llegue hay constancia de que he estado duro y dale pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos”, refirió.

