La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de la imputada Jhoselin T. F., tras acreditarse su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

La imputada fue detenida el 09 de diciembre de 2025, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión que le cumplimentaron en la colonia Barrio Alto, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, la imputada participó en la privación de la vida de Leslie G. C., quien contaba con siete meses de gestación, a quien extrajeron la matriz, el apéndice y el bebé, siendo la causa de muerte choque hipovolémico consecutivo a extracción uterina.

Posteriormente, trasladó al recién nacido al hospital infantil, en donde se diagnosticó que presentaba sepsis, parálisis cerebral infantil, trastornos psicomotores y problemas cognitivos, no obstante, vive gracias a los cuidados de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

A solicitud del agente del Ministerio Público, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a la imputada, además, fijó un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias