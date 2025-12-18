Inicio » Lo detienen en posesión de 19 envoltorios de marihuana en la colonia Flores Magón
Lo detienen en posesión de 19 envoltorios de marihuana en la colonia Flores Magón

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a un masculino identificado como Genaro S. A., por delitos contra la salud, en la colonia Ricardo Flores Magón, en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia, fue en la calle Chichen Itzá y Bonampak, en donde los agentes le realizaron una revisión corporal y localizaron entre sus pertenencias 19 envoltorios de plástico que contenían 146 gramos de mariguana y un envoltorio de plástico con 24 gramos de metanfetaminas.

El detenido, de 51 años edad, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes que determinen su situación jurídica.

