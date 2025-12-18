Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a un masculino identificado como Genaro S. A., por delitos contra la salud, en la colonia Ricardo Flores Magón, en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia, fue en la calle Chichen Itzá y Bonampak, en donde los agentes le realizaron una revisión corporal y localizaron entre sus pertenencias 19 envoltorios de plástico que contenían 146 gramos de mariguana y un envoltorio de plástico con 24 gramos de metanfetaminas.

El detenido, de 51 años edad, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes que determinen su situación jurídica.