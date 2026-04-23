La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dio inicio al proceso de reacreditación de la Licenciatura en Trabajo Social, programa adscrito al Departamento de Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), que se oferta en el Campus Ciudad Universitaria.

Este procedimiento comenzó con una reunión virtual en la que participaron autoridades universitarias y representantes de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C. (Accesiso), organismo encargado de evaluar la calidad del programa académico.

Durante su intervención, el Rector de la UACJ, el Dr. Daniel Alberto Constandse Cortez destacó la relevancia de este ejercicio, al señalar que el programa de Trabajo Social es una de las licenciaturas fundadoras de la Universidad y que, en el caso de Ciudad Universitaria, se encuentra consolidada. Subrayó que este es el segundo proceso de reacreditación de esta carrera y que desde el año 2000 la UACJ ha apostado por la mejora continua en todos sus programas.

“Es muy válido poder recibir diferentes ópticas de estos pares que vienen a visitarnos, que nos digan qué es lo que nos falta y cuáles son las oportunidades, pero también que se lleven las fortalezas que tenemos como Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”, expresó.

Asimismo, dio la bienvenida a los evaluadores y reiteró la apertura institucional para que conozcan a fondo el programa, en un ejercicio que se desarrollará durante tres días.

Por su parte, la coordinadora de los pares evaluadores, la Dra. María del Rosario Freixas Flores, reconoció a la UACJ como un referente nacional con una identidad fronteriza distintiva.

“Para Accesiso es un gusto estar en esta segunda acreditación, porque da cuenta de un trayecto. El camino de la mejora continua es lo que importa; no se trata de juzgar, sino de establecer un diálogo entre pares que nos permita seguir construyendo y generando cambios”, señaló.

Destacó además que este tipo de evaluaciones también representan una oportunidad de aprendizaje para quienes participan como evaluadores, fortaleciendo así el intercambio académico entre instituciones.

El Dr. Jesús Meza Vega, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y el Dr. Óscar Armando Esparza del Villar, jefe del Departamento de Ciencias Sociales, coincidieron en que los procesos de reacreditación son resultado de un trabajo sostenido que involucra a toda la comunidad universitaria —autoridades, docentes, estudiantes, egresados y empleadores— y que, más allá de cumplir un requisito institucional, representan una oportunidad para reflexionar, fortalecer y proyectar el futuro del programa.

El comité evaluador está integrado por la Dra. Irene Tong y la Dra. Rosita Fierro, como pares académicas; la Lic. Diana María Pérez Terrazas, encargada del análisis e integración de informes; así como el Mtro. Gerardo Rivera, responsable de la logística del proceso.

Por parte de la UACJ estuvieron presentes el Rector, el Dr. Daniel Alberto Constandse Cortés; el Secretario General, el Dr. Salvador David Nava Martínez; la Secretaria Académica, la Mtra. Guadalupe Gaytán Aguirre; el Director del ICSA, el Dr. Jesús Meza Vega; el Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, el Dr. Óscar Armando Esparza del Villar; la Jefa del Campus Ciudad Universitaria, la Dra. Gabriela Ortega Estrada; así como la Coordinadora de la Licenciatura, la Mtra. Elda Berenice Aguilar Rodríguez.

En representación de Accesiso participaron la subdirectora de Evaluación y Acreditación, la Dra. Shelly Selene Ronquillo Chávez; la jefa de Acreditación, la Mtra. Patricia Méndez; y el director general de Innovación Educativa, el Mtro. Sergio Villalobos Saldaña, quien moderó el encuentro.