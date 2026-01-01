En una visita sin reflectores ni discursos largos, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió a las colonias Obrera y Barrio Alto para convivir con familias juarenses y acompañarlas en la antesala de la cena de Fin de Año.

El alcalde visitó a las señoras María de Jesús López, Georgina Heredia y Rosa María Negrete, a quienes llevó insumos y apoyo para la cena con sus seres queridos, además de compartir unos momentos de diálogo directo.

Sentado a la mesa, con una taza de café en mano, el edil deseó un Feliz Año Nuevo a las familias y se interesó por sus tradiciones decembrinas, escuchando historias, necesidades y anhelos para el año que comienza.

Vecinos de los alrededores, al notar la presencia del edil, se acercaron para saludarlo, tomarse fotografías y aprovechar el encuentro para hacer algunas peticiones relacionadas con el mejoramiento de sus colonias, en un ejercicio espontáneo de diálogo ciudadano.

Durante la visita, una de las familias solicitó apoyo para una prótesis, a lo que el alcalde respondió que se revisará la posibilidad de brindar atención a través del DIF Municipal, reiterando que el gobierno debe estar para servir, especialmente cuando más se necesita.

Con este gesto, Cruz Pérez Cuéllar cerró el año llevando algo más que apoyos materiales: llevó tiempo, escucha y cercanía, reafirmando que gobernar también significa caminar las colonias, tocar puertas y compartir, aunque sea por un momento, la mesa y la conversación con la gente.