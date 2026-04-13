La Liga de Asociación de Básquetbol Estudiantil (ABE) ha revelado oficialmente el calendario de juegos para el Campeonato Nacional de la División II Varonil 2026, que tendrá como sede el Auditorio de la Universidad Americana de Puebla (UAMP) en Teziutlán.

El certamen, que reunirá a las 12 mejores escuadras del país en busca del ascenso a la División I de la ABE, se desarrollará del 17 al 22 de abril.

La actividad iniciará este viernes 17 de abril con una jornada maratónica de seis encuentros diarios durante la fase de grupos. Los equipos han sido divididos en tres sectores que prometen duelos de alta intensidad:

Grupo A: Universidad Veracruzana, Universidad La Salle, campus Nezahualcóyotl, Universidad Panamericana, campus Aguascalientes y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Grupo B: Universidad Vasco de Quiroga, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Americana de Puebla, campus Teziutlán y Universidad Autónoma del Estado de México.

Grupo C: Universidad La Salle, campus Bajío, Universidad del Valle de México, campus Querétaro, Universidad Anáhuac, campus Córdoba y Universidad Anáhuac, campus Puebla.

La competencia no permite margen de error. De acuerdo con el reglamento del torneo de la ABE, tras finalizar la fase de grupos el 19 de abril, se realizará un ranking general:

Semifinales directas: los equipos posicionados en el 1° y 2° lugar del ranking avanzarán directamente a la antesala de la final.

Fase de eliminación: los equipos ubicados del 3° al 6° lugar jugarán una ronda previa el 20 de abril para definir a los otros dos semifinalistas.

Posteriormente,los juegos por el ascenso —semifinales— se disputarán el 21 de abril. En definitiva, el miércoles 22 de abril se conocerá al campeón nacional en la gran final, programada para las 19:00 horas, precedida por el duelo por el tercer lugar a las 16:30 horas.

Los Indios de la UACJ por el dominio del Grupo A: análisis del camino al ascenso en Teziutlán

Los Indios aterrizarán en Teziutlán, Puebla, con una misión clara: superar la fase de grupos en un sector que no permite excesos de confianza. Compartir el Grupo A con la Universidad Veracruzana (UV), La Salle Neza y la UP Aguascalientes representa un desafío de estilos contrastantes.

El debut: un duelo de estrategias

El primer compromiso, 17 de abril a las 15:00 horas, será fundamental. Históricamente, los duelos contra la Veracruzana suelen ser de alta intensidad física. Abrir con una victoria es vital para los Indios, considerando que el sistema de competencia premia la consistencia para aspirar a uno de los dos primeros lugares del ranking general y evitar la reclasificación.

La batalla del centro y el bajío (La Salle Neza y UP Aguascalientes)

El calendario de la UACJ presenta una progresión de dificultad táctica:

Contención defensiva: el sábado de 18 de abril a las 13:00 horas ante La Salle Neza, la UACJ deberá imponer su ritmo en la pintura para neutralizar la agilidad del equipo mexiquense.

Cierre de grupo: el domingo 19 de abril a las 13:00 horas frente a la UP Aguascalientes, los fronterizos se medirán ante una de las instituciones con mayor tradición en el baloncesto del bajío. Este partido podría definir quién avanza directamente a semifinales y quién deberá jugar el «repechaje» de la fase de eliminación.

Factores clave para la Tribu

La adaptación a la altura: jugar en Teziutlán —aproximadamente 1,900 metros sobre el nivel del mar— siempre es un factor para los equipos que vienen del norte. La gestión de la rotación por parte del cuerpo técnico será determinante para mantener la intensidad en los cierres de partido.

El sistema de ranking: a diferencia de otros formatos, aquí cada punto cuenta. Al clasificar solo los dos mejores de toda la tabla general de forma directa a semis, la UACJ no solo necesita ganar, sino hacerlo con un margen de puntos favorable para evitar el desgaste extra del juego de eliminación.

Los partidos de la quinteta fronteriza serán transmitidos a través de la página oficial de Facebook Jaguares UAMP.