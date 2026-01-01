En un fallo calificado como histórico por colectivos y familiares, un Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el penal de San Miguel condenó a 60 años de prisión a Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla por el PRI, como autor intelectual del feminicidio de la abogada Cecilia Monzón, ocurrido el 26 de mayo de 2022.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso a cada uno de los sentenciados una multa de 1,000 Unidades de Medida y Actualización (Umas), equivalente a aproximadamente 113,000 pesos.

En la lectura de la sentencia, el tribunal consideró como agravante el actuar “impune” y desafiante que los acusados mostraron antes y durante el juicio oral, lo que condujo a la imposición de la pena máxima prevista en el código penal estatal.

Helena Monzón, hermana y abogada de la víctima, celebró la resolución. “Este fallo es histórico porque sienta un precedente contundente: no importa el poder o los contactos, la justicia debe llegar. El tribunal vio la gravedad del crimen y la actitud de los responsables”, declaró a los medios frente al recinto penal.

El caso, que ha sido emblemático en la lucha contra la violencia de género y la impunidad de políticos poderosos, fue seguido de cerca durante más de tres años por organizaciones de la sociedad civil.

La condena a López Z., quien además fue secretario de Gobernación durante la polémica administración del exgobernador Mario Marín, actualmente preso por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, es vista como un rayo de justicia en un sistema judicial frecuentemente cuestionado.

Colectivos feministas y de derechos humanos congregados fuera del penal calificaron la sentencia como “una victoria de todas las mujeres” y “un mensaje claro de que los crímenes por razones de género no quedarán sin castigo”.

El fallo cierra un año judicial con una decisión de alto impacto, mientras la familia Monzón y sus acompañantes insisten en que la lucha continuará para que casos como este no se repitan.

