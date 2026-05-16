La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación a Luis Antonio G. G., por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, cometidos en agravio de un su padre biológico y una mujer, el 30 de enero de 2026, en Ciudad Juárez.

El Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, hizo del conocimiento a Luis Antonio G. G., que se le atribuye haber ordenado a una persona, hasta el momento sin identificar, atacar con un arma de fuego a las víctimas Luis Raúl G. H., quien era su padre biológico, mientras que una mujer resultó lesionada, en hechos ocurridos en un domicilio de calle Zaire, cruce con calle José Luis Velazco de la Colonia Campestre Virreyes,

Policías investigadores detuvieron al imputado el pasado martes 12 de mayo con una orden de aprehensión.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo 18 de mayo, a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso.