La excelencia académica, el compromiso y la constancia para alcanzar una formación profesional más completa son valores que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no solo promueve, sino también reconoce.

Ese es el propósito del evento Estudiantes Destacados e Integrales, donde se reconoció, durante el periodo agosto-diciembre 2025, la trayectoria académica de 76 universitarios, así como de 78 alumnos que, además de mantener un buen promedio, realizaron acciones en beneficio de su comunidad.

En total, 158 alumnos de diversos programas académicos de esta casa de estudios fueron invitados, junto con familiares y amigos, a celebrar el desempeño académico y social que han demostrado durante su etapa universitaria.

El Gimnasio Universitario fue la sede de este reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la disciplina que contribuyen a su formación profesional y personal.

Este acto estuvo encabezado por el rector de la UACJ, doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, quien estuvo acompañado por la secretaria Académica, maestra Guadalupe Gaytán Aguirre.

En su mensaje de felicitación, el rector de la UACJ destacó una reveladora cifra: para este periodo de reconocimientos, los alumnos distinguidos como destacados e integrales representan únicamente el 0.4 % del total de estudiantes de esta Universidad, cuya matrícula ya supera los 39 mil universitarios.

“Son los mejores. Los líderes de la Universidad. Siéntanse muy orgullosos”.

El doctor Constandse reconoció que ser un alumno destacado e integral no solo implica mantener un alto promedio, sino también sacrificio, esfuerzo y determinación para alcanzar metas académicas, además de participar en actividades extracurriculares y representar a la UACJ en diversas instancias.

“Sigan siendo un ejemplo de excelencia. Sigan siendo un ejemplo de integridad, en todo lo que hagan”.

“Sigan siendo indisciplinados con el conformismo. Sigan soñando. Sigan siendo tercos para que esos sueños que tienen lleguen a ser realidad… ese liderazgo y compromiso se traduce en que ustedes son parte de algo más grande. Sigan inspirando el futuro”.

Una trayectoria destacada concluye

José Ángel Solís Apodaca, alumno de Ingeniería en Agronegocios del Campus Nuevo Casas Grandes, y quien ha participado en Alumnos Destacados e Integrales en seis ocasiones, fue el encargado de brindar un emotivo mensaje durante el evento.

En su mensaje, José Ángel reconoció a sus “hermanos universitarios”, quienes representan a lo mejor de la máxima casa de estudios.

“A ustedes, que dan más del 100 % en su trayectoria universitaria. Y que, día a día, paso a paso, siguen poniendo en alto su nombre, siguen haciendo sentir orgullosos a sus padres, hermanos, parejas, amigos y a ti mismo. A ustedes, que siguen inspirando futuros”.

También aprovechó para agradecerle a la Universidad por fomentar el liderazgo, el compromiso y el esfuerzo en sus estudiantes, impulsándolos a pensar en grande y generar un verdadero cambio en la comunidad.

“Estoy frente a ustedes recibiendo mi sexto premio integral. Y, también, cerrando uno de los capítulos más importantes de mi vida: mi último semestre de carrera… Vale la pena el esfuerzo que nadie ve. Vale la pena el cansancio, las dudas, las lágrimas; vale la pena cada momento que pensaste que no podías, y aun así seguiste”.

Para cerrar con broche de oro este simbólico evento, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez reconoció a cuatro alumnos que recibieron doble galardón por su desempeño en ambas categorías.

Andrea Madrid Carrillo, de Diseño Urbano y del Paisaje; Ángel Manuel Mendoza Aguirre, de Trabajo Social; Cinthia Estefanía Álvarez Flores, de Ingeniería Civil; y Jorge Gustavo Rojas Salazar, de Médico Cirujano, fueron reconocidos como alumnos destacados e integrales.

También integraron el presídium el director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, doctor Erwin Adán Martínez Gómez; el director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, doctor Jesús Meza Vega; la directora del Instituto de Ciencias Biomédicas, maestra Tania Dolores Hernández García; el coordinador de Apoyo al Desarrollo de la Investigación, doctor David Cortes Sáenz, en representación del director del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, doctor Fausto Enrique Aguirre Escárcega; el director general de Bienestar Universitario, doctor Pedro Enrique Yáñez Camacho; y el subdirector de Promoción y Fomento de Bienestar, licenciado Claudio Armando Reyes Macías.