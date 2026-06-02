Expulsó a alumno denunciado por más de 20 compañeras; ahora deberá pagarle 20 MDP

Después de que el juez del Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Bravos fallara a favor del demandante acusado anteriormente por delitos de agresión sexual, el Instituto Tesla deberá pagar 20 millones de pesos por daño a la moral.

El juicio se llevó a cabo desde el 10 de octubre de 2023 y fue finalizado el pasado 29 de mayo del presente. El juez José Chaparro Sánchez dio el fallo a favor del demandante, quien en mayo de 2022 fue señalado por más de 20 alumnas de la escuela por conductas de violencia, abuso, acoso y hostigamiento sexual, siendo la mayoría de ellas menores de edad en aquel momento.

La escuela notificó a los padres de las víctimas así como a la Subsecretaría de Educación Zona Norte, la Inspección Escolar de la Zona 81, el DIF Estatal y la Fiscalía de la Mujer. Al analizar los hechos y con la intervención de diversas autoridades, la institución optó por dar de baja al alumno y entregarle la documentación necesaria para que pudiera seguir sus estudios en otro lugar.

La maestra del plantel, Verónica Suchil Peña, mencionó no haber recibido el apoyo solicitado a la Secretaría de Educación a pesar de haber confirmado que lo harían, ante esto enfatizó la inexistencia de protocolos para atender este tipo de situaciones en el nivel medio superior ya que “nadie quiere involucrarse en eso”.

Por el momento, el Instituto Tesla cuenta con nueves días hábiles para presentar la apelación del caso y, según sus palabras, esperan que el juez a quien se le asigne el caso se de el tiempo de leer todos los reportes que han presentado en el primer juicio.

Finalmente, Ámbar Navarrete, subdirectora del Instituto Tesla aclara que su intención es que la gente vea lo que está sucediendo: “Esto es un antescedente que va a quedar para todas las escuelas y es lo que estamos pidiendo como sociedad, que se vea. Las insitituciones nos han dicho que acutamos como se debia y nos quieren aplastar”.