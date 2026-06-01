Con la calidez de su gente y el compromiso institucional como bandera, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se convirtió desde este 1 de junio en la sede del Congreso Nacional Ordinario de la Asociación de Basquetbol Estudiantil de México (ABE) 2026.

En la Macroaula I y II del Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT), representantes de 130 instituciones de todo el país darán forma a los próximos pasos de la liga universitaria más importante de México en el deporte ráfaga.

El acto inaugural estuvo encabezado por el licenciado Emilio Álvarez Frangié, director general de la ABE, acompañado por Luis Enrique Ríos, como secretario general y Luis Alejandro Ortiz, de CETYS Universidad, campus Tijuana, como secretario técnico, quien agradeció la confianza depositada por las instituciones desde el arranque de su gestión en enero pasado, y reconoció los contratiempos que algunos asistentes enfrentaron en sus traslados.

“Lo importante es que ya están aquí. Estoy convencido de que tendremos un excelente congreso. Hemos revisado diversos temas que hoy y mañana estaremos compartiendo, derivados de sus inquietudes, propuestas y de las áreas de oportunidad que hemos identificado dentro de la Asociación”, expresó Álvarez Frangié.

El director aprovechó para elogiar la hospitalidad juarense —y recomendar los tradicionales burritos—, así como para agradecer al doctor René Ramos Tamez, director del Deporte de la UACJ, por las facilidades brindadas.

Por su parte, el doctor Ramos Tamez, en representación del doctor Daniel Alberto Constandse Cortez, rector de esta casa de estudios, subrayó el valor formativo del baloncesto universitario.

“La Liga ABE se ha consolidado como un referente nacional gracias al esfuerzo colectivo, al trabajo en equipo y a la convicción de que el deporte universitario transforma vidas. Este congreso es un espacio de encuentro, diálogo y colaboración”.

Equilibrio regional y agenda ambiciosa

De acuerdo con los documentos distribuidos durante el congreso, la ABE cuenta actualmente con una distribución por conferencias que refleja su alcance nacional:

Conferencia Bajío-Occidente: 9 equipos femeniles y 19 varoniles.

Conferencia Centro-Oriente: 17 femeniles y 21 varoniles.

Conferencia Norte: 8 femeniles y 8 varoniles.

Conferencia Sureste: 2 equipos varoniles (femenil pendiente de consolidación).

La agenda de trabajos incluyó puntos estratégicos como el informe de la temporada 2025-26, el nombramiento de miembros faltantes en el Consejo Rector, Consejo Técnico y diversas comisiones (Honor y Justicia, Arbitraje y Capacitación), así como la gestión de estadística de la mano de Genius Sports.

Uno de los bloques más esperados fue la presentación de proyectos ABE, que abarcó desde una nueva Comisión Normativa y de Reglamentos, un Modelo de Gestión ABE, un programa de capacitación de entrenadores para la temporada 2026-27, hasta la comercialización de propiedades deportivas y un proyecto de comunicación para temporada regular y campeonatos nacionales.

Apuesta por el arbitraje y la regulación

En el centro del debate se situó el Modelo de Evaluación y Seguimiento al Arbitraje ABE para la temporada 2026-27, tema que generó diálogo entre los asistentes y que se presentó como una herramienta clave para elevar la calidad y transparencia de los partidos.

Asimismo, la asamblea discutirá y, en su caso, aprobará reformas y adiciones a los reglamentos de Competencia y de Sanciones, en un claro intento por dotar a la liga de un marco normativo más claro y actualizado.

Al cierre de la primera jornada, el ambiente reflejó la convicción de que el baloncesto estudiantil mexicano no solo crece en número de equipos, sino en institucionalidad. Como lo planteó el doctor Ramos.

“Este encuentro tiene un significado especial: es una oportunidad para escucharnos, aprender unos de otros y renovar el compromiso de seguir creciendo juntos, formando parte de algo más grande”.

Los trabajos concluirán este martes 2 de junio, previo al inicio de las actividades del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) y la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (CONADEIP), dejando abierta la promesa de una ABE más profesional, incluyente y con visión de futuro.