La NASA se encuentra afinando los últimos detalles antes del esperado lanzamiento de Artemis II, la misión que enviará por primera vez desde Artemis I a una tripulación de astronautas alrededor de la Luna.

El cohete SLS (Space Launch System) y la nave Orion llegaron recientemente a la Launch Pad 39B del Kennedy Space Center en Florida, tras un recorrido de casi 12 horas desde el Vehicle Assembly Building (VAB).

El traslado fue realizado por el crawler-transporter 2, que avanzó a una velocidad máxima de 0.82 mph con la nave y cohete apilados. Durante el trayecto, se realizaron pausas estratégicas para ajustar la crew access arm, la plataforma que permite a los astronautas y al equipo de cierre acceder a Orion el día del lanzamiento.

En los próximos días, los ingenieros y técnicos de la NASA comenzarán el wet dress rehearsal, un ensayo crítico que consiste en cargar el cohete con propulsores criogénicos, simular el conteo regresivo y practicar la descarga segura de combustible sin astronautas a bordo.

Este ensayo está programado para realizarse a más tardar el 2 de febrero, aunque podrían programarse repeticiones adicionales para garantizar que el vehículo esté completamente listo para el vuelo.

El equipo también conectó sistemas de comunicación con el Launch Control Center, realizó pruebas de radiofrecuencia con el Eastern Range y activó el sistema de evacuación de emergencia, que permite practicar salidas rápidas en caso de incidente. Además, se cargarán los últimos elementos en Orion, incluyendo tabletas para la tripulación, kits médicos y experimentos científicos como la investigación AVATAR.

La misión Artemis II llevará a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y al canadiense Jeremy Hansen en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y regreso a la Tierra.

Este ensayo previo marca un paso crucial hacia la meta de la NASA de establecer una presencia sostenida en la Luna y preparar futuras misiones tripuladas a Marte.

Milenio