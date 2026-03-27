El gobierno de Estados Unidos no descarta modificar el destino de armamento originalmente previsto para Ucrania, en medio de la guerra que mantiene con Irán.

De acuerdo con EFE, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que, aunque no se han tomado decisiones al respecto, esta posibilidad está sobre la mesa.

Nada ha sido desviado todavía, pero podría ocurrir”, declaró tras participar en una reunión del G7 en Francia.

Rubio explicó que la prioridad del gobierno estadounidense será atender sus propias necesidades militares en caso de ser necesario.

Si necesitamos algo para Estados Unidos y es estadounidense, lo mantendremos primero para Estados Unidos”, señaló.

Esto ocurre en un contexto de tensiones internacionales, donde Washington enfrenta simultáneamente el conflicto en Ucrania y la guerra contra Irán.

Aunque no hay una decisión tomada, un eventual cambio en el suministro de armas podría afectar la capacidad de Ucrania para sostener su defensa frente a Rusia.

Sin embargo, Estados Unidos reiteró que mantiene su respaldo político y diplomático para buscar una salida al conflicto.

Durante su participación en la reunión del G7, Rubio también respondió a declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, quien había vinculado las garantías de seguridad con el control del Donbás.

El funcionario estadounidense calificó esa versión como incorrecta:

Es lamentable que lo diga (…) sabe que no es cierto.

Explicó que las garantías de seguridad no pueden aplicarse mientras la guerra continúe, ya que implicarían una participación directa en el conflicto.

A pesar de la posible reconfiguración del envío de armas, Estados Unidos reiteró su intención de impulsar una solución diplomática.

Rubio aseguró que el presidente Donald Trump mantiene el objetivo de lograr un alto el fuego.

Está comprometido a alcanzar un alto el fuego y una solución negociada (…) lo antes posible.

El secretario de Estado también minimizó la influencia de Rusia en la crisis de Oriente Medio, pese a las acusaciones de algunos países europeos sobre una posible cooperación entre Moscú e Irán.

Esto refleja diferencias en la interpretación del conflicto entre aliados occidentales.

La posibilidad de redirigir armamento muestra cómo los conflictos globales están interconectados y compiten por recursos estratégicos.

Para el lector, esto implica:

Mayor tensión geopolítica

Posibles cambios en alianzas y apoyos militares

Impacto en la evolución de conflictos simultáneos

Por ahora, no hay una decisión definitiva, pero el planteamiento refleja un escenario internacional en constante ajuste.

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