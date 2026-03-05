Britney Spears vuelve a los titulares tras ser detenida por conducir ebria en California

La cantante estadounidense Britney Spears fue detenida la noche del miércoles 4 de marzo en el condado de Ventura, en California, tras ser señalada por conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con reportes policiales, la intérprete de la canción Toxic fue interceptada por agentes de la patrulla de carreteras alrededor de las 21:30 horas. Posteriormente fue esposada y trasladada ante las autoridades locales para continuar con el procedimiento correspondiente.

La artista, de 44 años, fue registrada durante la madrugada del jueves y liberada unas horas después, cerca de las 6:00 de la mañana. Durante el proceso también fue llevada a un hospital para realizarle un análisis de sangre, cuyos resultados aún no han sido revelados.

Según los registros del condado, Spears deberá presentarse ante un tribunal el próximo 4 de mayo para enfrentar el proceso relacionado con el incidente.

El arresto ocurre en medio de un periodo complejo para la cantante, quien en los últimos años ha estado en el centro de la atención pública tras el fin de la tutela legal que controló su vida personal y financiera durante 13 años y que concluyó en 2021.

En fechas recientes también se informó que la estrella del pop vendió su catálogo musical por alrededor de 200 millones de dólares, operación que buscaba ayudarla a estabilizar su situación financiera tras años de disputas legales.

