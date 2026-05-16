La llegada de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, provocó este sábado una fuerte movilización en el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos, donde ciudadanos se manifestaron en contra de su visita a la capital del estado.

Con pancartas y consignas, decenas de personas permanecieron en la terminal aérea a la espera del arribo del político morenista, generando un ambiente de tensión entre simpatizantes y opositores.

La movilización se dio en medio del contexto político que atraviesa Chihuahua, luego de la convocatoria realizada por la dirigencia nacional de Morena para llevar a cabo una marcha en la ciudad.

Dicha concentración fue impulsada tras el operativo encabezado por el Gobierno del Estado en el municipio de Morelos, donde fue desmantelado un narcolaboratorio de grandes dimensiones, hecho que generó posturas encontradas entre autoridades estatales y dirigentes morenistas.

A su salida del aeropuerto, López Beltrán fue recibido entre gritos, reclamos y empujones, por lo que tuvo que ser escoltado por elementos de seguridad y militantes de Morena para evitar mayores incidentes.

El político abordó posteriormente una camioneta blindada, en medio del operativo implementado en la zona, para trasladarse al punto de reunión de la marcha convocada en la glorieta de Pancho Villa.

Los hechos registrados este sábado reflejaron el clima de confrontación política que actualmente existe entre sectores de Morena y el gobierno estatal encabezado por María Eugenia “Maru” Campos.