Ciudad Juárez, Chihuahua, a 5 de marzo de 2026.- El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, asistió al informe estatal de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) edición 2025, a invitación de este organismo con el cual el Gobierno Municipal mantiene constante colaboración para la dignificación de las familias.

Esta institución que suma la colaboración de empresas de Chihuahua, trabaja de la mano con el sector público para ampliar el alcance de los resultados y llegar a más familias para el equipamiento de escuelas, apoyo social y más.

El Alcalde, señaló que se tiene una bolsa conjunta con FECHAC de más de 150 millones de pesos, fondeando todo tipo de proyectos civiles.

Bonilla destacó que, uno de los programas que ha beneficiado grandemente a esta causa es “Conecta Contigo”, a través del cual, se ha llego a secundarias para atender a más de 15 mil alumnos en diversos rubros, como atención psicológica, en temas de salud, de nutrición, actividades deportivas y más.

Cabe destacar que en Chihuahua, se trabaja arduamente desde los diversos sectores para brindar la mejor educación de calidad a las familias, y el municipio Chihuahua es de los que más aporta a esta causa.