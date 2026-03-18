—A Dos Bocas le cayó la sal, o mejor dicho el fuego

—Chapulineando en el “El Chapulines”

Lo que se cocina en el Senado con el famoso “plan B” de la reforma electoral que trae entre ceja y ceja la presidenta Sheinbaum, es la famosa revocación de mandato.

Dicen las malas lenguas –y también las buenas– que más que reforma, esto parece operación maquillaje para que la 4T no pierda el paso rumbo al 2027.

Mientras la oposición anda perdida buscando la brújula, en Morena ya quieren ponerle pista de despegue a la presidenta en la boleta de revocación, tal cual lo hizo su antecesor, para no perder el glamur del poder.

Por lo pronto, en el Senado se entretienen con debates de poca monta sobre cuántos diputados y regidores son demasiados, y que los ahorros serán puro “cacahuate” comparados con el presupuesto nacional.

Lo que de verdad importa está escondido, la cereza del pastel es que, con el nuevo texto al 35 Constitucional, la presidenta y futuros mandatarios podrán promover la revocación y hacer campaña de la mano de la precisa.

Y como si eso fuera poco, los morenos bien adelantados con el billete seguirán fluyendo a manos llenas gracias a los programas sociales, y para rematar, la presidenta Sheinbaum aparecerá en la boleta. Así que, si la oposición no se pone trucha, se van a quedar viendo cómo se les va el tren.

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Las obras insignia de la 4T les cayó la sal… o el aceite. Resulta que el tren interoceánico se descarrila, el tren Maya le sigue el paso y, para rematar, la refinería Dos Bocas, esa joya que prometía independencia energética, ahora arde en llamas y deja muertos.

Y no, no es película de desastres, es la realidad en Tabasco.

Según Pemex, el incendio fue “afuera”, casi casi echándole la culpa a las lluvias y no a los residuos aceitosos de la refinería, que, curiosamente, salieron a dar la vuelta y terminaron en llamas.

Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum hace malabares para deslindar responsabilidades. Como ya están acostumbrados a hacer valer más sus narrativas miserables que aceptar el peso de los hechos. Eso no les va a los cuatroteistas.

Cinco personas perdieron la vida, entre ellas una trabajadora de Pemex; el resto, empleados de una compañía externa. Lo más increíble es que la versión oficial dice que la infraestructura está intacta y la refinería opera “con normalidad”, o sea, tranquilos, no pasa nada, todo está bajo control… al puro estilo obradorista, ya ni la friegan.

Lo cierto es que el incendio, aunque Pemex lo minimice, dejó dolor y muchas dudas de la calidad de esa obra que se mamó millones y millones de pesos de los mexicanos.

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Una paradoja la que se vivió ayer en tierras chihuahuitas. Resulta que Cruz Pérez Cuéllar, alcalde juarense que no suelta el acelerador rumbo al 2027, se lanzó tan campante a conquistar terreno político… justo donde más lo necesita.

Y es que Chihuahua no se gana desde el escritorio de palacio de Francisco Villa y Malecón, sino pateando el lodo y saludando al respetable. Y, pues, en eso anda el buen Cruz allá por la capital.

La escena del día fue en Los Chapulines. No, no es chiste del destino ni juego de palabras, se reunió ni más ni menos que con Marco Quezada y Miguel La Torre, dos expriístas de hueso tricolor que ahora brincaron directo a Morena, al puro estilo del chapulineo.

Para no dejar duda, Cruz subió la postal del encuentro a su Facebook —claro, porque político que no presume, no avanza— y agradeció a los ahora morenistas la apertura para compartir proyectos, trabajo y, por qué no, sueños grillos de futuro.