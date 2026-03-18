Un equipo de paleontólogos de México e Inglaterra ha identificado una nueva especie de mosasaurio en el noreste del país, un depredador marino que habitó los océanos hace aproximadamente 70 millones de años, cuando gran parte del territorio mexicano estaba cubierto por un antiguo mar tropical.

Se trata de Prognathodon cipactli, un reptil marino especializado en capturar presas grandes y resistentes, lo que lo convertía en uno de los depredadores dominantes de su ecosistema.

La nueva especie fue presentada en el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila, y fue parte de una publicación en la revista científica Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie.

El ejemplar fue descubierto en 2001 en afloramientos de la Formación Méndez, cerca del Rancho Las Barretas, aproximadamente a 10 kilómetros al noreste de Linares, Nuevo León.

El fósil consiste en un cráneo relativamente completo de mosasaurio. Aunque en su momento se reportó que el esqueleto estaba asociado a más restos, sólo el cráneo fue recuperado y el sitio original del hallazgo no ha podido ser localizado nuevamente.

“Nos pareció apropiado nombrar a este antiguo depredador marino en honor a una criatura mítica asociada con el océano primordial”, señaló el Jefe de Paleontología del Museo del Desierto, Héctor Rivera-Sylva.

El experto explicó que los mosasaurios eran reptiles marinos gigantes emparentados con los lagartos actuales. Durante los últimos millones de años del Cretácico dominaron los mares del planeta, ocupando el papel ecológico que hoy tienen grandes depredadores marinos como los tiburones o las orcas.

Sin embargo, a diferencia de otros países, el registro fósil de mosasaurios en México ha sido relativamente escaso, por lo que cada nuevo hallazgo aporta información clave sobre la evolución de estos animales.

El espécimen fue descrito por primera vez en 2007, pero en aquel momento los investigadores no pudieron determinar con precisión a qué especie pertenecía y fue clasificado simplemente como un mosasaurio indeterminado.

El nuevo estudio permitió analizar con mayor detalle su anatomía y reconocer rasgos diagnósticos que lo ubican claramente dentro del género Prognathodon, un grupo de mosasaurios conocidos por su poderoso aparato mandibular.

“El tamaño relativamente pequeño del animal sugiere que primero evolucionaron las adaptaciones para capturar presas grandes, y solo después algunas especies alcanzaron tamaños gigantescos”, explicó Rivera-Sylva.

El paleontólogo añadió que el hallazgo demuestra que los mares que cubrían lo que hoy es México también estuvieron habitados por algunos de los depredadores más impresionantes de la historia de la vida.

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