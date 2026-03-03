La Universidad Autónoma de Chihuahua convoca a estudiantes de nivel licenciatura a participar en el proceso de solicitud de becas para el cuatrimestre mayo–agosto 2026.

Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica, la institución abre este periodo de inscripción con el propósito de apoyar a su comunidad estudiantil en la continuidad de su formación académica.

El trámite se realizará exclusivamente en línea a través del portal: http://becas.uach.mx/” del 2 al 30 de marzo de 2026. La gestión es personal, institucional y completamente gratuita.

Requisitos

Las y los aspirantes deberán:

Llenar la solicitud vía internet dentro del periodo establecido.

Ser estudiante de segundo cuatrimestre en adelante, conforme a su plan de estudios.

Contar con el promedio requerido según el tipo de beca solicitada en el ciclo inmediato anterior (septiembre–diciembre 2025), con todas las materias acreditadas en exámenes ordinarios.

Tener actualizados sus datos en la Secretaría Académica de su Facultad, incluyendo teléfono y domicilio en la ciudad donde cursan sus estudios.

Subir de manera digital y legible los documentos requeridos en formato JPEG, según la modalidad de beca.

La Universidad informa que no se atenderán casos extemporáneos y que las solicitudes se recibirán únicamente por internet.

Inscripciones y resultados

A las y los estudiantes se les recuerda que, si cuentan con un trámite de beca pendiente, no deberán realizar el pago de inscripción hasta conocer la resolución, ya que no habrá devoluciones posteriores. En caso de resultar beneficiados, el descuento correspondiente se aplicará al momento de efectuar el pago en Caja Única.

Los resultados se publicarán a partir del 17 de abril de 2026 en el portal oficial de becas.

Para mayores informes, la comunidad universitaria puede comunicarse al correo: becas@uach.mx o al teléfono (614) 439-1500, extensiones 2073, 2173, 2049, 2172 y 2170, en la Dirección Académica.