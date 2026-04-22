Diputados eligen a nuevos consejeros del INE

La Cámara de Diputados aprobó la designación de tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en una sesión que estuvo marcada por el desacuerdo entre las distintas fuerzas políticas.

Con 334 votos a favor y 127 en contra, el pleno dio luz verde a los nombramientos de Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, quienes ocuparán el cargo hasta el año 2035.

La mayoría se alcanzó con el respaldo de Morena y sus aliados, mientras que legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra del acuerdo.

Durante la discusión en el pleno, partidos de oposición cuestionaron tanto el procedimiento como los perfiles seleccionados. El diputado priista Samuel Palma señaló que el proceso se llevó a cabo con falta de transparencia y acusó que la mayoría legislativa estaba “secuestrando” al órgano electoral.

En la misma línea, el panista Germán Martínez Cázares afirmó que los nuevos consejeros carecen de “legitimidad de origen”, poniendo en duda la imparcialidad del proceso.

Movimiento Ciudadano también expresó su inconformidad. La coordinadora Ivonne Ortega Pacheco dejó constancia por escrito en el documento de la Junta de Coordinación Política de que su bancada no fue convocada para participar en la votación.

Los nuevos consejeros sustituirán a integrantes salientes dentro del máximo órgano de dirección del INE, responsable de organizar y supervisar los procesos electorales en el país. Se prevé que rindan protesta en las próximas horas para formalizar su incorporación.

Con esta decisión, se concreta una renovación parcial del instituto en un contexto de tensiones políticas, donde persisten cuestionamientos sobre la independencia y el funcionamiento del organismo electoral.