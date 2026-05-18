La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, negó la posibilidad de una candidatura para el exboxeador Jorge El Travieso Arce rumbo a la elección intermedia de 2027.

Desde el Hotel Courtyard Revolución, la dirigente señaló que Arce no está afiliado al partido, y declaró que su postura es no aceptar su postulación debido a los antecedentes de sus planteamientos políticos y conducta.

“Nosotros no lo tenemos afiliado (a El Travieso Arce) en Morena; a Morena no se le ha hecho un planteamiento de querer ser candidato por parte de nosotros.

“Y en nuestro caso lo tiene que analizar la Comisión de Incorporaciones; mi postura en la Comisión es que no se acepte su candidatura por parte de Morena”, declaró.

El 13 de mayo, la diputada federal por Hermosillo, Diana Karina Barreras, compartió un video en el que apareció junto al exdeportista para anunciar su incorporación al llamado movimiento de la cuarta transformación. En la videograbación, la legisladora dijo que Arce ahora estaba “del lado correcto de la historia”.

“Fíjense, mi raza, en algún tiempo éramos grandes amigos, pero por cuestiones políticas nos distanciamos un poco, nos separamos, pero hoy la vida nos ha vuelto a unir y hoy juntos vamos a echar el chingazo (sic)”, declaró Arce.

En 2024, Jorge Arce aceptó la invitación del Partido Acción Nacional (PAN) para buscar una diputación federal en la ciudad sonorense de Hermosillo; sin embargo, compitió sin éxito.

“Aquí tienen a un próximo diputado federal por Hermosillo. Nos ha aceptado el travieso Arce ir de candidato a diputado federal de Acción Nacional de esta gran coalición (…) Enhorabuena mi querido Travieso”, anunció el entonces dirigente del partido, Marko Cortés.

Este lunes, Ariadna Montiel dejó claro que sus abanderados en la elección intermedia no deberán tener mala reputación y tendrán que ser intachables, luego de las declaraciones del presidente del partido en Sinaloa, Édgar Barraza, donde no descartó al senador Enrique Inzunza y al alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, por la candidatura en la entidad, en medio de la acusación en su contra en Estados Unidos por narcotráfico.

Anticipó que en los próximos días presentarán un calendario detallado sobre el proceso de definición de sus candidaturas rumbo a 2027.

“En Morena no vamos a aceptar candidatos que tengan mala reputación; nuestros candidatos deben ser intachables. Lo dije y lo reitero. Y todos los tres partidos coaligados han aceptado que debe ser así; todos, los tres, nos queremos blindar, nos vamos a blindar”, añadió.

Milenio