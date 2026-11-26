Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a nueve personas que eran requeridas por autoridades judiciales, al contar con una orden de aprehensión vigente en su contra.

Francisco Humberto S. G. de 28 años y Vanessa Jaqueline E. P. de 27 años, fueron detenidos en el cruce de las calles Monte Antenne y Villa Borghese, en el fraccionamiento Jardines de Roma, tras cometer una falta administrativa por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuentan con una orden de aprehensión vigente en su contra, los dos por delitos contra la salud emitidas el 18 de noviembre de 2026.

Laureano P. U de 36 años, fue arrestado al ser señalado de cometer actos de molestia en el cruce de la avenida Hacienda Central y la calle Hacienda Poniente, en el fraccionamiento Las Haciendas, y tras consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, la cual fue librada el 06 de diciembre de 2023.

Gumersindo S. R. de 39 años, fue detenido en el cruce de las calles Río del Norte y Soneto 154, en la colonia Fray García de San Francisco, luego de alterar el orden público por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuentan con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud girada el 17 de noviembre de 2026.

Eva Sarahí R. A. de 28 años, fue arrestada en el cruce de las calles Narihua y Monte de Toledo, en el fraccionamiento Parajes de San Juan, cuando causaba actos de molestia por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuentan con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud librada el 11 de septiembre de 2026.

Rafael V. A. de 50 años, fue detenido tras cometer una falta administrativa en el cruce de las calles Lulú Creel y Fortín de la Soledad, en el fraccionamiento Fortín de la Soledad, por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuentan con una orden de aprehensión vigente en su contra, por delitos contra la salud emitida el 05 de noviembre de 2026.

Jonathan M. H. de 25 años, fue arrestado en el cruce del bulevar Óscar Flores y el bulevar Zaragoza, en la colonia La presa, al ser señalado de cometer actos de molestia y tras consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, la cual fue librada el 09 de noviembre de 2026.

Ricardo Andrés R. C. de 36 años, fue detenido al ser sorprendido alterando el orden público, en el cruce de la avenida Panamericana y la calle Costa de Marfil, en la colonia Campestre Virreyes por lo que al consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuentan con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud girada el 28 de octubre de 2026.

Alan Alberto G. B. de 29 años, fue arrestado en el cruce de las calles Simona Barba y Río Júcar, en el fraccionamiento Los Nogales, y tras consultar sus datos generales en el Sistema de Plataforma Juárez, se tuvo conocimiento que cuenta con una orden de aprehensión vigente en su contra por delitos contra la salud, la cual fue librada el 12 de noviembre de 2023.