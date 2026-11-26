Ciudad Juárez, Chihuahua– La industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación de Ciudad Juárez continúa consolidando una tendencia de estabilización tras registrar la recuperación de 960 puestos de trabajo formales durante el último periodo, con lo que el sector alcanza un acumulado de 2,574 empleos recuperados en un lapso de dos meses.

​Este comportamiento positivo en la plantilla laboral representa un respiro significativo para la economía de la frontera norte, luego de un ciclo prolongado caracterizado por ajustes operativos, cautela en las inversiones y una contracción sostenida en la demanda de mano de obra.

​Al analizar estas cifras, Marcelo Vázquez Tovar, delegado en Chihuahua de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), celebró el avance y destacó que el dinamismo de la industria exportadora sigue siendo el principal motor económico y social de la región.

​”Es otra luz al final del túnel”, expresó el dirigente empresarial al referirse al crecimiento consecutivo de las plazas laborales, señalando que este indicador refleja la resiliencia de las empresas instaladas en la localidad y la confianza que prevalece en la capacidad productiva del talento juarense.

​Sin embargo, Vázquez Tovar advirtió que las cifras actuales, aunque alentadoras, aún resultan insuficientes para resarcir por completo el terreno perdido en meses anteriores. En este contexto, enfatizó que la recuperación no debe darse por sentada ni depender únicamente de la inercia del mercado internacional, sino que requiere condiciones internas favorables que detonen nuevas expansiones.

​El representante del sector exportador hizo un llamado puntual a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para revisar y fortalecer el entorno de negocios en la entidad, asegurando certidumbre jurídica, infraestructura energética y logística eficiente, así como facilidades administrativas que reduzcan los costos de operación.

​”Necesitamos regresarle ventajas a la industria maquiladora para recuperar el empleo”, afirmó de manera contundente el delegado de la ANIERM, subrayando que México y, en particular, Chihuahua compiten diariamente con otros polos industriales globales por la atracción de capitales y proyectos de relocalización de cadenas de suministro.

​Finalmente, Marcelo Vázquez Tovar reiteró la total disposición de la ANIERM Chihuahua para mantener un diálogo abierto y constructivo con el sector público y otros organismos empresariales, con el objetivo de diseñar e impulsar estrategias conjuntas que devuelvan competitividad a la manufactura fronteriza y garanticen la creación sostenida de empleos bien remunerados para las familias de Ciudad Juárez.

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