La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) prevé lluvias para este jueves 26 de noviembre y posible caída de nieve o aguanieve durante la madrugada del viernes 27 en las partes altas de la Sierra Tarahumara.

Para este jueves se esperan precipitaciones de 2.1 a 5 milímetros (mm) en Guadalupe y Calvo y El Vergel, localidad de Balleza, y de 0.1 a 2 mm en Bocoyna, Guachochi, Balleza, San Francisco del Oro y Santa Bárbara. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

También se esperan vientos de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h), con rachas superiores a 35 km/h en partes de la zona norte, incluido Ciudad Juárez.

Las temperaturas máximas serán de 18 grados Celsius (°C) en Chihuahua, 17°C en Juárez, 19°C en Ojinaga y 31°C en Chínipas. En la región serrana se esperan 15°C en Guachochi.

Para el viernes 27 se pronostica una mañana muy fría y una tarde templada, con heladas en la zona serrana, vientos de 5 a 15 km/h y sin lluvias para la entidad.

Las temperaturas mínimas más bajas serán de -1°C en Madera y Cuauhtémoc, -2°C en Temósachic, -3°C en Guachochi, -4°C en Creel y hasta -5°C en El Vergel. En Chihuahua y Juárez se esperan mínimas de 4 y 3°C, respectivamente.

Durante la madrugada del viernes existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las partes altas de Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Guachochi y Balleza.

La CEPC recomienda abrigarse adecuadamente, proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, y evitar cambios bruscos de temperatura.

También exhorta a conducir con precaución en las carreteras serranas y mantenerse informados mediante los avisos oficiales.